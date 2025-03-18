Ankara'da Kafeden Para Çalan Hırsız

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir kafeye gelen şahıs kasadan para çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ'da bulunan bir kafeye giren şahıs kasada kimsenin olmadığını gördü. Etrafı inceleyen şahıs önce kasanın yanındaki içecek dolabının kapını açıp içecek alır gibi yaparak, kasaya doğru yaklaştı. Kimse görmeden kasadan parayı alan şahıs hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA