Ankara'da Kamu Görevlisi Görünümünde Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kamu Görevlisi Görünümünde Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Ankara\'da Kamu Görevlisi Görünümünde Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu görevlisi gibi davranarak vatandaşları dolandıran M.H.'nin izini tespit etti. Firari olarak aranan şahıs, Sincan'da yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Tutuklanan M.H., cezaevine sevk edildi.

13.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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Kendisine kamu görevlisi görünümü vererek dolandırıcılık yapması sebebiyle hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis kararı verilen firari şahıs Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran M.H.'nin izini tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen mali şube polisleri, M.H.'yi Sincan'da yakalayarak gözaltına aldı. Firari olarak arandığı belirtilen şahsın 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan M.H., cezaevine sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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