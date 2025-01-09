Ankara'da Kanalizasyon İnşaatında Göçük: 1 Ölü

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Kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük: 1 ölü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi ise göçükte aranmaya devam ediyor.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aranıyor.