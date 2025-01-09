Ankara'da Kanalizasyon İnşaatında İki İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da çöken kanalizasyon inşaatında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

ANKARA - Ankara Valiliği, Polatlı'da çöken kanalizasyon bağlantısı inşaatında hayatını kaybedenlerin, Sinan Yaman(31), ve İzzet Keskinolduğunu açıkladı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Sinan Yaman(31), ve İzzet Keskinolduğu açıklandı. Olayda inşaat sorumlusu bir kişi de gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı.