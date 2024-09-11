Ankara\'da Kafe Önüne Otomobille Dalma Olayı

3.Sayfa

Ankara'da iddialara göre bir kişi, kavga ettiği husumetlililerinin kafesine otomobille daldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Elmadağ ilçesinde yer alan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, V.A. isimli kişi, daha öncede tartışma yaşadığı kafe sahiplerinin yanına gitti. V. A. ile işletme sahipleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tekrar tartışma çıktı. Darp edilen V. A., terk ettiği kafeye kısa bir süre sonra tekrar gelerek otomobille girdi. Çıkan kavga çevre esnafın ve ihbar üzerine bölgeye polislerin müdahalesiyle sonlandırılırken, salgırgan V. A.'nın gözaltına alındığı öğtenildi. - ANKARA