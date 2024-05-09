Ankara'da kaynak makinesi yangını

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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar istiflenmiş saman balyalarını küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da bir besi çiftliğinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların saman balyalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Sincan'ın Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde tadilat sırasında iddialara göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, istiflenmiş saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede tutuşan samanlar yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.