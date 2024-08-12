Ankara'da kaza yapan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı

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Ağrı'dan İzmir'e giderken Ankara'da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı.

Kaza, 9 Ağustos günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde ise kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. - ANKARA