Ankara'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ankara'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alınamamasının ardından komşuları polise başvurdu. Polis ekipleri, Çakmak'ın evine girdiklerinde cansız bedenini buldu. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 05:52  Güncelleme: 05:55
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Ankara'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

ANKARA - Ankara'da kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alınamamasının ardından komşuları polise başvurdu. Polis ekipleri 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın kapısını açmaması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile eve giren ekipler yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara\'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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