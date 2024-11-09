Ankara'da Kiracı Cinayeti

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Ankara'da cinayet: Otomobilinin içerisinde kiracısı tarafından öldürüldü

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi otomobilinin şoför koltuğundayken tartıştığı kiracısı tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y., otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden Ö.Y. ile M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktığı tespit edildi. Ardından M.E.D., görevli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silaha ise incelemeler için el konuldu. M.E.D. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.