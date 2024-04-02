Ankara\'da kiracının tahliye edilmesi sonrası evi yakması olayı

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Ankara'da kirayı ödemediği için hakkında tahliye kararı verilen kiracının, oturduğu evi yakması olayıyla ilgili konuşan Avukat Emre Burak Onat, "Yaşanan tamamen bir kiracı terörüdür. Müvekkilim psikolojik olarak mağdur ve zor durumda" dedi.

İddialara göre, Mamak'ta meydana gelen olayda Şükrü K., oturduğu evin kirasını ödemediği için ev sahibi ev sahibi Hasan Kayan tarafından mahkemeye verildi. Ev sahibini haklı bulan mahkeme kiracının tahliye edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Şükrü K., oturduğu evi ateşe verip yaktıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili konuşan mağdur ev sahibinin Avukatı Emre Burak Onat ise şunları dedi:

"Ev sahibi ile kiracı arasında iki senelik bir durum var. Kiracı 2 senede sadece bir iki kez ödeme yaptı. Bizde bu nedenden dolayı tahliyesi için mahkemeye başvurduk. Mahkemenin kararından sonra durumu kiracıya ilettik ve evi boşaltmasını istedik. Bu isteğimizden bir iki gün sonra evin yandığı haberi geldi. Kiracı evi yakıp çıkıp gitmiş. Dava süreci boyunca da kiracı, ev sahibine hem tehdit hem hakaretlerde bulundu. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk, evin yanması ile ilgili de bulunacağız. Yaşanan tamamen bir kiracı terörüdür. Can kaybının yaşanmaması sevindirici. Müvekkilim psikolojik olarak mağdur ve zor durumda. Maddi zararı da mevcut. Davanın takipçisi olacağız."

"Buradaki herkese 'Bu evi yakacağım' demiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Emine Toprak ise "Bu binalar yapılmaya başlanınca buraya değişik tipte insanlar gelmeye başladı. Evi yakan kişi kiracıymış. Ev sahibi kirayı ödemediği için kiracısını mahkemeye vermiş. Kiracı da, 'Evden çıkmıyorum, sana da rahatsızlık vereceğim' demiş. Evdeki eşyaları satıp annesini evden kovmuş. Evi de benzin döküp yakmış. Buradaki herkese de 'Ben bu evi yakacağım' demiş. Ardından da kaçıp gitmiş" ifadelerini kullandı. - ANKARA