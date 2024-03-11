Ankara'da Komşu Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Komşu Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara\'da Komşu Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü çıkardığı iddia edilen komşusuyla tartışan bir şahıs, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. Aynı olayda, iki kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Ankara'da, gürültü çıkardığını iddia ettiği komşusuyla tartışan arkadaşını silahla yanlışlıkla vuran ve karşı taraftan da iki kişinin yaralanmasına neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gürültü çıkarma sebebiyle husumetli olan A.B. ile komşusu H.Ö. arasında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B.'nin arkadaşı E.Ö., yanındaki pompalı tüfek ile H.Ö.'ye ateş etmek isterken, yanlışlıkla arkadaşı A.B.'yi vurdu. Tüfekten çıkan diğer saçmalar ise H.Ö.'nün kız kardeşi D.Ö. ile arkadaşı H.A.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan E.Ö. ise ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Komşu Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Komşu Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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