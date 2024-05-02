Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü - Son Dakika
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü

Ankara\'da kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kontrolden çıkarak binanın 3. katına çarptı ve bina boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Binada maddi hasar meydana gelirken, kimsenin olmaması nedeniyle başka yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 02:46
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil binanın 3'üncü katına çarparak bina boşluğuna düştü.

Edinilen bilgilere göre olay saat 01.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 9 numaralı 899 Caddesi üzerinde bulunan Level50 binasının otoparkına girdi. Otoparkta bulunan demirleri kırarak 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3'üncü katına çarpan 06 EBF 673 plakalı Fiat marka otomobil, binanın duvarını kırdı ve bahçeye düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Binada maddi hasar meydana gelirken kırılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken tedbir amaçlı binanın otoparkı ise kullanıma kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü - Son Dakika

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