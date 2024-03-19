Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere kaza, Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çevrede bulunan vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mersin polisi, çaldığı kamyoneti benzin istasyonuna kadar iterken görüntülenen şüpheliyi yakaladı. Şüpheli polis tarafından yakalanırken çalıntı araçta ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de çalınan bir kamyonet, polis tarafından petrol istasyonuna kadar itilirken görüntülendi. Polis, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde şüphelinin kimliğini belirledi ve yakaladı. Şüpheli, çalıntı araçla birlikte ele geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cinayet şüphelisi polis merkezine giderek olayı itiraf etti.
Kırklareli'nde bir markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından çevredekilerin müdahalesiyle şahıs kenara çekildi ve polise ihbar edildi. Zanlı gözaltına alındı. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tacizci şahsın akli dengesinin bozuk olduğu ve tedavi için sevk edildiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel tutuklandı. Sel'in KSTÜ'den sahte yüksek lisans diploması aldığı iddia edildi ve polis teşkilatına sıçrayan soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker ile bir kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine kapanmış olsa da, polis ekipleri tarafından trafiğe açıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti. 66 yaşındaki adam, karısını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cinayet şüphelisi polis merkezine giderek olayı itiraf etti.
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