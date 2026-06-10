Ankara'da Kumarhane Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Kumarhane Operasyonu

10.06.2026 08:26
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Ankara'da 4 kumarhaneye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar da var.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 4 kumarhaneye basın yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, Ankara'da kumar oynatan yerlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında zanlılar ışıkları kapatarak kimse yok görüntüsü vermeye çalıştı. Polis ekipleri, iş yerinin kapısı açılmayınca çilingirle girdi.

Yapılan aramalarda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda, ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin 400 lira, 5 bin dolar, telsiz, kumandalar ve şarj aletlerinin yanı sıra çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun malzemesi ele geçirildi. Bir şahsın 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı. Polis gelmeden kameralarla izleyerek tedbir aldıkları kapıları kilitledikleri tespit edildi. 'Erkete' diye tabir edilen şahısların dışarıyı gözlemlediği bir dizi önlem aldıkları anlaşıldı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şahıslara, Türk Ceza Kanunu 228. maddesi gereğince soruşturma açıldı. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası yazıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kumarhane Operasyonu - Son Dakika

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