Ankara'da Lüks Otomobil Yangını

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Ankara'da hareket halindeki lüks otomobil yandı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde hareket halindeki lüks otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunu Elmadağ mevkii Roketsen önünde meydana geldi. 05 FN 855 plakalı BMW marka otomobil Elmadağ mevkii Roketsen önüne geldiğinde henüz ismi öğrenilemeyen şoför tarafından motor bölümünden çıkan dumanları fark etmesi üzerine yolun sağına çekerek durdu. Araçtan inen şoför motor bölümünden çıkan alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alev alan BMW marka lüks otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.