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Ankara'da Market Baskınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Market Baskınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Ankara\'da Market Baskınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, husumetli oldukları bir şahsın marketini bastıkları iddia edilen 10 kişilik bir grup ile market sahibi arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 18:41
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Ankara'da 10 kişilik bir grup, husumetli oldukları şahsın marketini bastı. Çıkan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre market sahibi S.İ., dükkana alışveriş yapmak için gelen iki kadın ile tartıştı. Bunun üzerine kadınlar yakınlarına haber verdi. 10 kişilik grup, olaydan bir gün sonra markete 2 araçla geldi. Market sahibi S.İ. ile grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bağrışma seslerini duyan çevre esnafı, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Market Baskınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Market Baskınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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