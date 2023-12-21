Ankara\'da market çalışanları silahla kovalandı

Nar kasasını devirdi, market çalışanlarını silahla böyle kovaladı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kişi market önündeki nar dolu kasaları devrilmesinin ardından çıkan tartışmada market çalışanlarını silahla kovaladı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde bir marketin önünde meydana gelen olayda, bir sürücü aracın park ederken market önündeki nar dolu kasaları devirdi. Sürücü H.Y. ile market çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu sürücü H.Y. elinde tabanca ile market çalışanlarını kovaladı. H.Y. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.