Ankara'da Minibüs Şoförleri Arasında Kavga

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Ankara'da aynı güzergahta çalışan iki ayrı minibüs şoförü arasında çıkan kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da aynı güzergahta çalışan iki ayrı minibüs şoförü arasında yol ortasında tartışma çıktı. Minibüslerinden inen şoförlerden biri elinde bulunan kesici delici aletle diğer şoförü yaraladı. O anlar minibüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA