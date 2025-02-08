Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın

Ankara\'da Mobilya Dükkanında Yangın

Altındağ'da bir mobilya dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

08.02.2025 15:06
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Ankara Altındağ'da mobilya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta yer alan mobilya dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan dükkanda hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yangın yan tarafa sıçrasaydı buranın tamamı yanardı"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Mehmet Koçoğlu, "Arka sokakta bir kişi demir kaynağı yaparken ateş çıkmış. Bir anda yükselmiş ateş. Oradakiler de yangın tüpü olmadığı için müdahale edememiş. İtfaiye zamanında geldi ama yol dar olduğu için araçlarla giremedi. Hortum çekmek zorunda kaldılar. O sürede biraz zaman kaybı oldu. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasarımız var. İtfaiyenin zamanında gelmesi iyi oldu. Yangın yan tarafa sıçrasaydı buranın tamamı yanardı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın - Son Dakika

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