Ankara'da Motosiklet Kazası: 2 Yaya Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Ankara'da motosiklet, yola çıkan 2 yayaya çarptı. Yayalar ağır şekilde yaralanırken, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, hareket halindeki motosiklet, o esnada karşıdan karşıya geçen 2 yayaya çarptı. Yaşanan kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yere savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 yaya ve hafif şekilde yaralanan motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA