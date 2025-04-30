Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı

Ankara'da, Motosikletli Polis Timleri 6 ay süren operasyonlarla 692 şüpheliyi tutukladı.

30.04.2025 16:13
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Motosikletli Polis Timlerinin (Yunuslar) göreve çıkış töreninde, "Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Ankara'da mevsim şartlarının normale dönmesi ile yeniden motosikletli olarak faaliyetlerine başlayan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen göreve çıkış töreni ile sorumlu oldukları bölgelerde çalışmaya başladı. Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı 323 personel, 52'si binek araç, 134'ü motosiklet olmak üzere toplam 186 araçla Ankara'nın cadde ve sokaklarında görev yapacak.

Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Yunus polislerin suçların önlenmesinde etkin rol üstlendiğini belirterek, "Motosikletli Polis Timleri suçla mücadele ve hızlı müdahale gerektiren görevlerde üstlendikleri kritik roller ile şehirlerimizin huzurunu ve güvenliğini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu birimimiz, yalnızca şehir içindeki trafik düzenini sağlamada değil, aynı zamanda olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahalede emniyet güçlerimize büyük bir destek sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

" 1 Mayıs'ta 9 bin 900 personelimiz görev alacak"

Ankara'da nisan ayında meydana gelen güvenlik gelişmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Şahin, yarın yapılacak 1 Mayıs kutlamalarında 9 bini aşkın güvenlik personelinin görev yapacağını belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın emniyet, jandarma ve tüm kolluk kuvvetlerimiz hazır durumda. Yarın şehrimizde üç ayrı noktada 1 Mayıs kutlamaları yapılacak. Burada da 9 bin 900'e yakın personelimiz görev alacak" dedi.

"22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 701 şahıs yakalanmıştır"

Nisan ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Şahin, "İlimiz genelinde 1-28 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 91, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 172, 5 yıla kadar hapis cezası olan bin 369, ifadeye yönelik aranan 2 bin 345 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 995 kişi; ayrıca 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise emniyet birimlerimizce 581 şahıs, jandarma birimlerimizce 12 şahıs olmak üzere toplam 701 şahıs yakalanmıştır" diye konuştu.

"Nisan ayında 114 düzensiz göçmen tespit edilmiştir"

Ankara'da nisan ayı boyunca 114 kaçak göçmenin yakalandığını aktaran Vali Şahin, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında nisan ayında iki operasyon gerçekleştirilmiş, 6 bin 603 yabancı kişiye kimlik denetimi yapılmış, 114 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bu kişiler ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Siber suçlarla ilgili 1 ayda 10 kişi tutuklandı"

Siber suçlarla mücadele konusuna da değinen Vali Şahin, "Şehrimizde siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan incelemelerde 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edilmiş, 'ödeme-yasadışı bahis ve bilişim' alanında 12 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 16 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

"Nisan ayında 3 organize suç çetesi çökertilmiştir"

Nisan ayında 3 ayrı organize suç şebekesinin çökertildiğini dile getiren Vali Şahin, "Yine nisan ayında organize suçlarla mücadele kapsamında toplam 3 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 50 kişi gözaltına alınmış, 29 kişi tutuklanmış, 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda emniyet güçlerimizin yoğun ve etkin çalışması neticesinde 3 organize suç çetesi çökertilmiştir" dedi.

"Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 692 şüpheli tutuklandı"

Narko-Kapan Ankara operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şahin, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında zehir tacirlerine toplam bin 218 olay/operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 2 bin 122 kişi gözaltına alınmış, 829 kişi tutuklanmış ve 194 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 'Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlendi"

Nisan ayındaki terör operasyonları hakkında konuşan Vali Şahin, "Nisan ayında terörle mücadele kapsamında tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup, yapılan operasyonlar neticesinde 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmış, 21 kişi de ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" dedi.

"323 personelimiz motosikletli olarak görevlerine başlamıştır"

Törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise şunları söyledi:

"Yunuslar olarak bilinen Motosikletli Polis Timlerimiz, aldıkları özel eğitim sayesinde her türlü acil duruma anında müdahale edebilecek etkin yetkiye sahiptir. Yunus polislerimiz, şehir hayatının en karmaşık anlarında dahi olay yerine ilk ulaşan ekiplerimizdir. Motosikletli Polis Timleri Amirliğimiz bünyesinde 52 binek araç ve 134 motosiklet bulunmaktadır. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte bugün itibarıyla 323 personelimiz motosikletli olarak görevlerine başlamıştır. Ankara'nın her sokağında, mahallesinde hızlı, nitelikli ve vatandaş odaklı çalışma anlayışımızla güvenli başkentin teminatı olamaya devam edeceğiz." ^

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, konuşmaların ardından Yunus polislerin gösterileri ile devam etti. Tören, Kur'an- Kerim okunmasının ardından Yunusların zeybek gösteri ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Motosikletli Polis Timleri Göreve Başladı - Son Dakika

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