Ankara'da Operasyon: 869 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Operasyon: 869 Kişi Yakalandı

Ankara\'da Operasyon: 869 Kişi Yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, hapis cezası olan 363 ve ifadeye yönelik aranan 506 şahıs olmak üzere toplamda 869 kişi yakalandı. Operasyonlar, Ankara genelinde 16-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

23.02.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda hapis cezası olan 363 ve ifadeye yönelik aranan 506 şahıs olmak üzere 869 kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde 16-22 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 31 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 269 kişi ve ifadeye yönelik aranan 363 kişi olmak üzere toplam 869 şahıs yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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