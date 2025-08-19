Ankara'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
3.Sayfa

Ankara'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Gözaltında

19.08.2025 15:08
Bala'da yangına sebep olan L.Ç. yakalanarak gözaltına alındı, adliyeye sevk edilecek.

Ankara'nın Bala ilçesinde orman yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bala Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta meydana gelen orman yangını olayı ile ilgili Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde içtiği sigarayı kuru otlak alana attığı ve yangını çıkarttığı tespit edilen şüpheli L.Ç. isimli şahıs 18 Ağustos günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli L.Ç.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Güncel, Bala, Son Dakika



14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
