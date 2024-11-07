Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Ankara\'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Etimesgut'ta park halindeki araçta çıkan yangın, 9 aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

07.11.2024 17:39
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oto tamir dükkanında park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. Yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.11 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan bir araç bakım ve onarım dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işletmenin önünde park halinde bulunan bir aracın elektrik aksamında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan araçtaki yangın, park halindeki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

"Elektrik kontağından diyorlar"

Yanan dükkanın yanındaki işletmenin sahibi Mehmet Erdem, "Yan komşumun önündeki araçların yandığını duydum. Sabah 5 buçukta telefon geldi, hemen atladım arabama geldim. Ortam facia maalesef. Allah'tan benim dükkana sıçramamış. Birkaç camla kurtardım. Elektrik kontağından diyorlar ama bilmiyorum nasıl oldu. Araçların hepsi kademe kademe yanıyor. Zaten araçların arası birer metre. Emniyetten gelenlere de sordum 'Nasıl olur?' diye, onlar da 'Bir şeyler söylemek için çok erken' dediler. Benim köşedeki yaklaşık 30 tane hurda lastik yanmış. Allah'tan zarar vermemiş" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın - Son Dakika

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