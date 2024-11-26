Ankara'da Otobüs Kavgası: Şoföre Bıçakla Saldırı

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Başkentte 'otobüs kalabalık, yolcu alma' kavgasında şoföre bıçak çeken şahsı yolcular uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'da 263 numaralı hat üzerinde çalışan özel halk otobüsünde gerçekleşti. Şoförle bir yolcu arasında 'otobüs kalabalık, yolcu alma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ile otobüs seyir halindeyken yolcu üstünde taşıdığı bıçağı çıkarıp şoförün üstüne yürüdü. Diğer yolcuların müdahale etmesi ile saldırganın otobüsten yaka paça atıldığı anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA