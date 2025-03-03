Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

Ankara\'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

Ankara'da şehirlerarası yolcu otobüsünün sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkması ve yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucunda 16 kişi yaralandı. Kazada 5 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03.03.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Ankara'da sürücüsünün rahatsızlanması sebebiyle kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aralarında şoför ve hostesin de bulunduğu 5'i ağır toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 06.35 sıralarında Gölbaşı ilçesi Konya-Ankara kara yolu Ankara yönünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adana-Ankara seferini gerçekleştiren 01 AS 413 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsün sürücüsü E.U.'nun (49) rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında sürücü E.U. ile görevli hostes kadın M.Y.'nin bulunduğu 5'i ağır toplam 16 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, 'AS Adana' firmasına ait Mercedes marka otobüste sürücü ve hostes ile birlikte toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.

"Ağır yaralılar da varmış"

Kazayı anlatan vatandaşlardan Hüseyin Alan, "Otobüs Konya istikametinden geliyormuş. Sanırım şoför uyuyakalmış. Geldiğimizde kaza olmuştu. Şoför belki de rahatsızlandı. 15 kişinin yaralandığını söylediler. İçlerinde ağır yaralılar da varmış. Geçen sene de böyle bir kaza olmuştu burada. Zaman zaman bu tür kazalar yaşanıyor. Geldiğimizde ambulanslar buradaydı. Belediye otobüsü şoförü kazayı görüp ilk müdahaleyi yapmış. Birkaç kişiyi çıkarmışlar araçtan. Ekipler müdahalelerde bulunup yaralıları hastaneye götürmüş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika

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