Ankara'da hareket halindeki yolcu otobüsün lastiğinin patlayarak 2 otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir otobüs hareket halindeyken lastiği patlayarak 2 otomobile çarptı. Çarpma sonucunda henüz plakası belli olmayan bir otomobil şarampole uçarken diğeri de bariyere çarptı. Kaza sonucunda otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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