Ankara'daki feci kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki feci kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı

24.06.2026 21:17
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Ankara Yenimahalle'de belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir asker hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.

Ankara'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelmişti. Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç, çarpışmıştı. Bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan'ın kaldırımda beklerken otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Ö.K., gözaltına alınmıştı. Sürücü Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki feci kazayla ilgili hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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