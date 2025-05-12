Ankara'da alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
ANKARA - Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi, Ankara - Konya Karayolu mevkiinde meydana gelen olayda, Ford Connect model otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik akışında bir süre duraksamalar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?