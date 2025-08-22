Ankara'da Otomobil Çaya Uçtu - Son Dakika
Ankara'da Otomobil Çaya Uçtu

22.08.2025 03:15
Mamak'ta kontrolden çıkan otomobil Hatip Çayı'na düştü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Hatip Çayı'na uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi girişinde meydana geldi. 06 FK 5447 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Hatip Çayı'na uçtu. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

