Ankara\'da Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

3.Sayfa

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangı çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA