Ankara'da Panik Kazası: 8 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Ankara'da Panik Kazası: 8 Araç Hasar Gördü

Ankara\'da Panik Kazası: 8 Araç Hasar Gördü
14.07.2026 17:33
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Ankara'da bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu 8 araç hasar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Ankara'da otomobilinin kontrolünü kaybettiği için paniklediği ileri sürülen sürücü, çarptığı 7 otomobilde ve kendi aracında hasar oluşmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Çankaya ilçesi Kişinev Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, trafik ışıklarında durduğu sırada bir an için aracının kontrolünü kaybeden sürücü panikleyerek arkasındaki otomobile çarptı. Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini tamamen kaybeden sürücü cadde boyunca park edilmiş 6 araca daha çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken sürücü kadının tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kazaya karışan toplam 8 araçta ise hasar meydana geldi.

"Aracıyla ileri geri hareket etmeye çalışıyordu"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Mehmet Ümit: "Sesleri duyup dışarı çıkmıştık. Bir sürücü aracıyla ileri geri hareket etmeye çalışıyordu. O sırada park halindeki diğer otomobillere çarptı. Kontrolü tamamen kaybetmişti. Muhtemelen şoka girmişti ve telaşlanmıştı. Kendi aracı da dahil 8 otomobile zarar verdi. Panik halindeydi. Sakin kalması gerektiğini söyledik. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. En azından öyle teselli olduk. Sürücü kadın çok korkmuştu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Can kaybı veya yaralanma yoktu. Maddi hasarlı bir kazaydı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Panik Kazası: 8 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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