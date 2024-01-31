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Ankara'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı

Ankara\'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan aracın camı kırılarak içindeki tablet çalındı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların gri bir araç ile olay yerinden kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin Altındağ ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, hırsızlığı itiraf etti ve çalınan tablet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

31.01.2024 20:02
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halinde bulunan aracın camını kırarak tablet çalan kişiler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre,bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan otomobilin arka camı kırılarak araç içinde bulunan tablet çalındı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı ve çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların gri bir araç ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. E.K. ve kız kardeşi D.Y. isimli şüphelilerin Altındağ ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler hırsızlık konusunu itiraf etti ve ikamet aramasında bulunan tablet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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