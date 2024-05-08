Ankara'da park halindeki otomobillerin lastiklerini yarılmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da park halindeki otomobillerin lastiklerini yarılmış halde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halindeki birçok otomobilin lastikleri kesici aletlerle yarılmış halde bulundu. Olayı fark eden araç sahipleri polise şikayette bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Esnaflar, olayın sadece zevk için yapılmış olabileceğini belirtti.

08.05.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da park halindeki otomobillerin lastiklerini yarılmış halde bulundu

ANKARA - Ankara'da park halinde arka arkaya sıralanmış çok sayıda otomobilin lastikleri kesici aletlerle yarılmış halde bulundu.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan farklı cadde ve sokaklarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yol kenarında park halinde duran çok sayıda otomobilin lastiklerini kesici aletle yardıktan sonra bölgeden ayrıldı. Durumun farkına sabah varan araç sahipleri ise polise şikayette bulundu. Ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, birçok arabada maddi hasar oluştu.

"Sadece zevk için bunu yapmış olabilirler"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Murat Elçi: "Yolda polis arabalarını gördüm. Birkaç tane de lastik tamircisi vardı. Ne olduğunu sordum. Araçlarının lastiklerinin bıçakla yarıldığını, hasar verildiğini ve polise ihbarda bulunduklarını söylediler. Bazı araçların bir, bazı araçların ise birden fazla lastiği yarılmıştı. Dükkanımın önündeki aracın üç lastiğini yarmışlardı. Bu sokakta 17 aracın lastiklerine hasar verildiğini söylediler. Yaşadığımız bölge, tehlikeli insanların yaşadığı yerlere çok yakın. Burası nezih bir ortam. Buraya gelip sadece zevk için bunu yapmış olabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da park halindeki otomobillerin lastiklerini yarılmış halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:02:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da park halindeki otomobillerin lastiklerini yarılmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement