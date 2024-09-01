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Ankara'da park halindeki tır yandı

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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Andiçen Mahallesi'nde park halinde bulunan bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve ekipler yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

01.09.2024 14:26
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Ankara'da park halindeki tır yandı

ANKARA - Ankara'da park halindeki tır bilinmeyen sebepten dolayı yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Andiçen Mahallesi'nde bulunan park halindeki bir tırda çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü. Boş alanda park halinde bulunan tırın neden yandığı bilinmezken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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