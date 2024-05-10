Ankara\'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı

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Ankara'da paten kayan 2 çocuk, arkadan tutundukları belediye otobüsüyle metrelerce ilerledi. Uyarıları dikkate almayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden belediye otobüsünün arkasına takılan 2 patenli çocuk, uzun bir süre yol aldı. Kendilerini uyaran vatandaşlara el kol hareketleri ile karşılık veren çocukların bir süre daha otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapması tehlikeye davetiye çıkardı. - ANKARA