Ankara'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Ankara\'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde paten kayan 2 çocuk, arkadan tutundukları belediye otobüsüyle metrelerce ilerledi. Uyarılara aldırış etmeyen çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.05.2024 15:32
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Ankara'da paten kayan 2 çocuk, arkadan tutundukları belediye otobüsüyle metrelerce ilerledi. Uyarıları dikkate almayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden belediye otobüsünün arkasına takılan 2 patenli çocuk, uzun bir süre yol aldı. Kendilerini uyaran vatandaşlara el kol hareketleri ile karşılık veren çocukların bir süre daha otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapması tehlikeye davetiye çıkardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Paten Kayan Çocuklar Belediye Otobüsüyle Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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