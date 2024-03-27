Ankara'da Restoran Soygunu: Hırsız, Camı Kırıp Paraları Çaldıktan Sonra Tuvaletini Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da Restoran Soygunu: Hırsız, Camı Kırıp Paraları Çaldıktan Sonra Tuvaletini Yaptı

Ankara\'da Restoran Soygunu: Hırsız, Camı Kırıp Paraları Çaldıktan Sonra Tuvaletini Yaptı

Ankara'da bir restorana gece saatlerinde giren bir hırsız, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları çaldıktan sonra dükkanda tuvaletini yaparak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Restoran sahibi ise hırsızın yanında 3 kişinin daha olduğunu ve gece boyunca birçok dükkana girip hırsızlık yaptığını iddia etti.

27.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Ankara'da gece camını kırarak girdiği restoranın kasasındaki ve bahşiş kutusundaki paraları çalan şahıs, dükkana tuvaletini yaptı. Mide bulandıran olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Selanik Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. isimli şahıs, dükkanın camını kırarak içeriye girdi. İçeride bir süre vakit geçiren F.K., kasada ve bahşiş kutusundaki paraları çaldıktan sonra dükkanın ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi. Şahıs ardından kırdığı camdan çıkarak olay yerinden ayrıldı. Sabah restoranını açtığında durumun farkına varan işletme sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur işletme sahibi, hırsızın yanında 3 kişinin daha olduğunu ve gece boyunca cadde üzerindeki birçok dükkana girip hırsızlık yaptığını ileri sürdü.

"Bu durum midemizi bulandırdı"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Yasin Çavuş, "Sabah dükkanı açtığımızda kasanın ve etrafının dağıtılmış halde olduğunu gördük. Hırsızlık olayından şüphelendik ve kamera kayıtlarına baktık. Bir kişinin camı kırarak içeriye girdiğini gördük. Etrafı dağıtmış, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları almış. Daha sonra da etrafına hacetini yapmış. Bu durum midemizi bulandırdı. Etrafımızdaki 26 dükkana daha girmişler. Ardından da polise ihbarda bulunduk. Ardından da bize yakalandığını söylediler. Toplamda 4 kişilik bir ekipmiş. Sabah 3 saat temizlik yaptık, birçok şeyi de çöpe attık. Yapan kişiyi tanımıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Restoran Soygunu: Hırsız, Camı Kırıp Paraları Çaldıktan Sonra Tuvaletini Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Restoran Soygunu: Hırsız, Camı Kırıp Paraları Çaldıktan Sonra Tuvaletini Yaptı - Son Dakika
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