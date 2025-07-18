Ankara'nın Altındağ ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü.
Olay, Altındağ'da bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara genelinde yaşanan sağanak yağışların etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle restoranın içini su basarken vatandaşlar hızla restorandan çıktı. Olayda sadece maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Restoranın Tavanı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?