Ankara'da Restoranın Tavanı Çöktü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü.

Olay, Altındağ'da bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara genelinde yaşanan sağanak yağışların etkisiyle bir restoranın tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle restoranın içini su basarken vatandaşlar hızla restorandan çıktı. Olayda sadece maddi hasar meydana geldi. - ANKARA