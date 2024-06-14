Ankara'da Roma dönemine ait 1100 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Roma dönemine ait 1100 sikke ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiğini bildirdi. Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda sikkelere el konuldu ve şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

14.06.2024 19:58
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiğini bildirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2024 tarihinde Beypazarı ilçesinde U.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konularak, U.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Roma dönemine ait 1100 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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