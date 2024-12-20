Ankara'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

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Ankara'da dönemin organize suçlardan sorumlu emniyet müdür yardımcısı olan eski İl Emniyet Müdürü Alp Aslan, eski Ankara Asayiş Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü polis 5 kişinin "rüşvet" ve "Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Alp Aslan, Serdar Coşkun, Serdar Coşkun ve Oben Özay ile başka bir dosyadan tutuklu olan sanık Ayhan Bora Kaplan katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celsede ifadesi alınmayan Kaplan'a savunması için söz verdi. Sanık Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyette değişim olduğunu söyleyerek, birlikte yargılandığı sanıkların da darbe girişiminden sonra göreve geldiklerini belirtti.

"Yardım kolilerini toplayıp, benzin döküp yaktılar"

İşletmelerini emniyetin baskısının ardından devrettiğini iddia eden sanık Kaplan, "Ramazan ayında beni üç kez gözaltına aldılar. Yardım dağıtıyordum, 'Dağıtmayacaksın' dediler. Kolileri toplayıp benzin döküp yaktılar. Bunlar yüzünden arabama, iş yerime kamera taktırdım. Bir şey koyarlar da iftira atarlar diye. Bunlar gitti, kumpasçı olan Murat Çelik ve ekibi geldi" dedi.

Kaplan, "Biz cezaevine girdik. Bunlar MASAK'tan operasyon yaptılar. Eşimi, kardeşimi, kadınları gözaltına aldılar. Gardiyanlar geldi, 'Cezaevinde ifaden var' dediler gittim. Gelen kişiler telefonda Murat Çelik'le görüştürdüler. Çelik ve ekibi adliyeyi ele aldılar. Her işlerini yaptılar, işini yapmayanların da adını çıkarttılar. Buradaki sanıklar, 2018'de, 2021'de yargılandığım dosyaları yapan kişiler. Benim şu anda yargılandığım, ceza aldığım dosyaların tamamını bunlar yapmış. Bunları getirip benim kucağıma bıraktılar. Şimdi burada 'Buna rüşvet verdim, şuna rüşvet verdim' desem bu adamlar ceza alacaklar. Bu adamlar benim umurumda değil, bu dünyada bana zülüm ettiler" diye konuştu.

Kaplan, sanık Alp Aslan'a Rolex marka saat verdiği iddiasını reddederek, emniyette avukatı huzurunda verdiği ifadesinin zorla alındığını öne sürdü.

Sanık Alp Aslan da görevde olduğu dönemde Kaplan'a fiziki ve teknik takip yaptıklarını, bu takiplerin hepsinin mahkeme kararıyla olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısıyla beraber çalıştıklarını belirten Ablan, Kaplan hakkında gelen tüm ihbarları değerlendirerek, uygulama yaptıklarını ifade etti.

Sanık Oben Özay ise şunları söyledi:

"İşimiz sokakta nizamı sağlamaktı. Doğrudur çok uygulama yaptık. Diğerlerine bir ise Bora Kaplan'a üç uygulama olmasının sebebi ismi çok ön plandaydı, bireysel silahlanma fazlaydı."

Sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederek, duruşmayı 7 Mart 2025'e erteledi. - ANKARA