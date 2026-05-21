Ankara'yı sel vurdu: İş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'yı sel vurdu: İş yerleri sular altında kaldı

Ankara\'yı sel vurdu: İş yerleri sular altında kaldı
21.05.2026 19:50  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de şiddetli yağış sonucu iş yerleri sular altında kaldı. Esnaf, yıllardır süren altyapı sorununa kalıcı çözüm talep ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. İş yerleri sular altında kalırken, çevre esnafı altyapı sorunu yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken çok sayıda iş yerini de sular altında bıraktı. Sel nedeniyle büyük maddi zarar yaşayan esnaf, bölgede yıllardır devam eden altyapı sorununa dikkat çekerek Yenimahalle Belediyesinden kalıcı çözüm istedi. Yağışlarla birlikte rögarların taştığını ve suyun tahliye edilemediğini belirten esnaflar, her yıl aynı mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Mobilya dükkanı sahibi Abdullah Taşdemir, "Biz bu sorunu her yağmur yağışında yaşıyoruz. Her seferinde Yenimahalle Belediyesi'ne burada altyapı çalışması yapılması gerektiğini söylüyoruz ancak hiçbir çalışma yapılmıyor. Nedense yağmur yağdığında, sel olduğunda ve esnaf mağdur olduğunda belediyeden memurlar ve zabıtalar gelip yardıma geliyoruz diyor. Alt katımı da üst katımı da tamamen su bastı. Mobilya dükkanımız su aldığında ürünler şişiyor ve kullanılamaz hale geliyor. Hiçbir yardım yok. Biz kendi imkanlarımızla önlem almaya çalışıyoruz. Rögar kapaklarını bile kendi ellerimle açtım. Çok büyük zararım var" dedi.

Giyim mağazası sahibi esnaf ise, "Biz her yağmur yağdığında bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Burayı ASKİ'ye de bildirmiştik. ASKİ bize alternatif bir altyapı çalışması yapılacağını söyledi ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Yıllardır bu sorun bu şekilde devam ediyor. Şiddetli yağışlarda rögarlar tıkanıyor. Buraya acilen alternatif bir hattın yapılmasını istiyoruz. Mevcut altyapı artık buraya yeterli gelmiyor" diye konuştu.

Sel olayının her sene yaşandığını söyleyen esnaf, "Zararımız çok büyük. Burada altyapı yok, su tahliye olmuyor. Hiçbir yerde mazgal bulunmuyor. Şentepe Mahallesi'nden gelen suyun yoğunluğu buraya fazla geliyor ve bu durum sele neden oluyor. Bütün esnaf perişan oldu. Esnafın malı da mülkü de suyun içinde kaldı. Dükkanlar sular altında kaldı. Bunun önlemini almıyorlar. Sorumlular sürekli "altyapıyı yapacağız" diyerek gelip gidiyor ancak ortada yapılan hiçbir çalışma yok. Bu sıradaki dükkanların tamamını su bastı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'yı sel vurdu: İş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:55:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'yı sel vurdu: İş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.