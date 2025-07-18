Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bazı yollarda ulaşım durdu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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