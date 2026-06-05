Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sağındı, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Zaman zaman trafikte de aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. - ANKARA