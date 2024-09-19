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Ankara'da Sahte Bal Operasyonu

Ankara\'da Sahte Bal Operasyonu

Ankara'da bal üretiminde sağlık tehdidi oluşturan 8 bin ton malzeme ele geçirildi.

19.09.2024 22:09
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Ankara'da halk sağlığını tehdit edebilecek koşullarda bal üreten fabrikada 8 bin ton malzeme ele geçirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin:

"Vatandaşın sağlığını istismar ederek, zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir"

ANKARA - Ankara'da, insan sağlığını tehdit eden ve etiket mevzuatına aykırı bal üretiminin yapıldığı fabrikaya düzenlenen operasyonda, 8 bin ton malzeme ve 100 bin adet çeşitli markalara ait bal etiketi ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyurt'ta bal üreten bir fabrikanın, tüketime uygun olmayan nitelikle üretim yaptığının ve etiket mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespiti üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince söz konusu fabrikaya operasyon düzenlendi. Fabrikaya yapılan operasyonda, 2 bin 500 ton fruktoz şurubu, 2 bin ton şeker, 3 bin 650 ton glikoz şurubu, 150 ton sahte glikoz, fruktoz şeker ve 100 bin adet çeşitli markalara ait bal etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen balların piyasa değerini yaklaşık 960 milyon lira olduğu belirtilirken, 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"Vatandaşın sağlığını istismar ederek, zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bugün de bu bulunduğumuz bölgede iş yerlerinde arkadaşlarımız özellikle bozuk bal üretildiği ya da sahte bal üretildiği yönünde aldıkları bilgiler üzerine geniş bir inceleme yaptılar. Bu inceleme sonucunda burada ve diğer işletmelerde yüzlerce ton civarında bozuk gıda veya bozuk bal üretiminde kullanılan ama aslında kullanılması yasak olan bir takım ürünler ele geçirildi. Onlarla ilgili adli ve idari işlemler bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan da bu ele geçirilen malzemeler de imha edilecek. Bizim hem vatandaşlarımıza hem de bu malzemeleri satan iyi niyetli esnafa ricamız çağrımız şudur; ne olur size getirilen malzemeleri ve vatandaşa sunduğunuz malzemeleri dikkatle izleyin. Dikkatle inceleyin. Aldığınız malın orijinaline ve gıda güvenliğine sahip olup olmadığına lütfen dikkat edin. Yine müşteri olarak vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım. Vatandaşın sağlığına, vatandaşın sıhhatine, çocuklarının, yaşlılarının, hastalarının sağlıklı bir şekilde gıda tüketimi ihtiyacını istismar ederek, zararlı üretimleri satmaya çalışan ve bunları üretenlerle mücadelemizde sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Vasip Şahin, Operasyon, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Sağlık, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sahte Bal Operasyonu - Son Dakika

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