Ankara'da sahte gıda operasyonu: 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da sahte gıda operasyonu: 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi

Ankara\'da sahte gıda operasyonu: 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri, sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda ve 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi. G.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

26.04.2024 01:27
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Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan sahte gıda ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda G.K. isimli şahsın iş yerinde sahte gıda üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. 25 Nisan tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda ve 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi. Ele geçen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konuldu ve G.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sahte gıda operasyonu: 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sahte gıda operasyonu: 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi - Son Dakika
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