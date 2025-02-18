Ankara'da Sahte İçki Olayında Can Kaybı 59'a Yükseldi

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Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükselirken, 35 vatandaşında yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 28'e yükselirken, 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 59'a yükselirken, 35 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - ANKARA