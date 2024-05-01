Ankara'da Sel Felaketi: Selin Neden Olduğu Hasar Günün Aydınlanması ile Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ankara'da Sel Felaketi: Selin Neden Olduğu Hasar Günün Aydınlanması ile Ortaya Çıktı

Ankara\'da Sel Felaketi: Selin Neden Olduğu Hasar Günün Aydınlanması ile Ortaya Çıktı

Ankara'da gece sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Sel sularına teslim olan birçok otomobilde hasar oluştu. Evler ve dükkanlar su basarak kullanılamaz hale geldi. Yollar sular altında kaldı ve trafik durma noktasına geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da suları tahliye etmeye çalıştı.

01.05.2024 12:49  Güncelleme: 13:01
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Selin neden olduğu hasar günün aydınlanması ile ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da gece sağanak sonrası meydana gelen selin yol açtığı hasar havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Meydana gelen sel nedeniyle yollarda göçükler oluşurken, su basan birçok ev ve dükkan kullanılamaz hale geldi. Sel sularına teslim olan birçok otomobilde de hasar oluştu.

Ankara'da günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli sağanak ve fırtına, dün gece de kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında yollar sular altında kaldı. Durma noktasına gelen trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sağanağın bilançosu ise havanın aydınlanması ile belli oldu. Yenimalle ilçesi Detevler Mahallesi'nde saatlerce süren yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su basarken, içerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Otoparklarda mahsur kalan otomobillerin birçoğunda da hasar oluştu. Çöken yollar sebebiyle sürücüler alternatif güzergahları tercih etmek zorunda kalırken, yayalar ise su basan yollarda güçlükle ilerledi. Ekipler tarafından geceden itibaren çalışmalar aralıksız sürdürülürken, vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

"Ortalık su içerisindeydi"

Ayhan Özenç adlı vatandaş, "Yağmur başlamıştı, fırtına ile birlikte hızlandı. Çok şiddetliydi. Yollar su içerisindeydi. Aşağıya indiğimde ortalık su içerisindeydi. Arabalar suya batmıştı. Kapıcımız su baskınından dolayı canını zor kurtardı. Eşyaları mahvoldu. Otomobiller motorlarına kadar ıslandığı için pert hale geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri geldi, suları çektiler" dedi.

"Afet durumuna gelecek kadar hasara neden oldu"

Mağdurlardan Kenan Çiftçi, "Yağmurun bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. 10 saniye içerisinde bütün otoparkımız sular içerisinde kaldı. Afet durumuna gelecek kadar hasara neden oldu. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Apartman görevlimizin evi kapı boyuna kadar suya battı, eşyaları kullanılamaz hale geldi. Dükkanlar da aynı şekilde oldu. İtfaiye ekipleri tespit çalışmalarını yapıyor. Şu an için beklemedeyiz" diye konuştu.

"Tesisatın tamamen yenilenmesi gerekiyor"

Aracı kullanılamaz hale gelen Mevlüt Tutuş, "Arabam suyla dolmuştu. Araçlar garajda olduğu için mahsur kaldı. Yollardan tahliye edilen sular buraya doldu. Aracım şu anda kullanılamaz halde. Hiçbir aksamı çalışmıyor. Motoru tamamen su almış. Tesisatın tamamen yenilenmesi gerekiyor. Sular motor seviyesini geçmiş. Şimdilik beklemedeyiz. Gelişen durumlara göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sel Felaketi: Selin Neden Olduğu Hasar Günün Aydınlanması ile Ortaya Çıktı - Son Dakika

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