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Ankara'da sel sonrası su basan evlerde tahliye çalışmaları

ANKARA - Ankara'da dün meydana gelen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sonrası su basan evlerde tahliye çalışmaları devam etti.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan verilere göre, dün için Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarının ardından başlayan yağış sonrası ise özellikle Ankara'nın Sincan ilçesindeki ana arterler ve caddeler göle dönerken, birçok ev sular altında kaldı. Günün ilk ışıklarının aydınlanmasının ardından ise sel suyunun bıraktığı tahribat ortaya çıktı. Birçok ev ile içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, İtfaiye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren su baskını yaşanan evlerde tahliye çalışmalarına devam etti.

" 20 santimetre su doldu, perişan olduk"

Yağışın başladığı esnada kahvaltı yaptığını ifade eden ev sahibi Pembe uyar, "Binanın giriş kapısından bodruma su dolmaya başladı. Aradan çok geçmeden bodrum doldu ve su her yerden bizim eve su doldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum, bekliyoruz. 20 santimetre su doldu, perişan olduk" ifadelerini kullandı.

"Tas ile suyu tahliye etmeye çalışıyoruz"

Ev sahibi Pembe Uyar'ın oğlu Halil İbrahim Uyar ise annesinin dairede tek başına yaşadığını dile getirerek, "Dün başlayan yağmurda daire 20 santimetre suya dolmuştu. Bütün sitede arabalar su altında kaldı. 20-25 dakika içerisinde burası göl oldu. Bodrum kat ve giriş kat daireleri dahil su doldu. Şu an evin içerisinde kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı. Her şey çöp oldu. Çöpü bile atmak dert. Tas ile suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.