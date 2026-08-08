Ankara'da Servis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da Servis Aracı Kaza Yaptı

Ankara\'da Servis Aracı Kaza Yaptı
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Ankara'da servis aracının tıra çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İnceleme devam ediyor.

Ankara'da kontrolden çıkan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada servis aracındaki 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Ankara Çevreyolu Karataş Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde giden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında servis sürücüsünün de bulunduğu 1'i ağır toplam 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Servis aracı, İnceleme, 3. Sayfa, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Servis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika

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