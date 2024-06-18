Ankara'da Sevilen Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Sevilen Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan Gökmen Güdücü, çalıştığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Güdücü'nün ailesi durumu bildirerek acil çağrı merkezine başvurdu. Polatlı Şoförler Odası Başkan Adayı Erdal Çınar ise Güdücü'nün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

18.06.2024 17:58
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde sevilen dolmuş şoförlerinden Gökmen Güdücü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir içi güzergahlarda dolmuş şoförlüğü yapan Güdücü, çalıştığı esnada rahatsızlandı. Dolmuş içerisinde bulunan yolcuları indirdikten sonra arkadaşlarını arayan Güdücü, iyi olmadığını söyleyerek izin aldı. Ardından evine giden Güdücü, rahatsızlanarak yere yığıldı. Yere yığılan Gökmen Güdücü'nün ailesi durumu, 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 52 yaşındaki Güdücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polatlı Şoförler Odası Başkan Adayı Erdal Çınar, Güdücü'nün vefatıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Dolmuşçu esnaflarımızdan Gökmen Güdücü ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Gökmen ağabeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere dolmuşçu esnafımıza ve sevenlerine başsağlığı sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sevilen Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Sevilen Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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